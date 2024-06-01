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В Год семьи улицы Мамадыша украсят экзотические «ромашки»
В Год семьи улицы Мамадыша украсят экзотические «ромашки» — несколько сортов газании. Растение относится к семейству астровых, но внешне напоминает ромашку.
«„Ромашек“ будет около ста штук, и они будут посажены в качестве эксперимента только в одном месте — на улице Толстого по дороге на набережную, недалеко от многоквартирного дома, сданного по соципотеке, что особенно актуально в Год семьи. Также в этом году станет понятно, приживутся они или нет», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района.
Работники «Мамадыш ЖКУ» успели пересадить в клумбы и навесные кашпо привычные для всех петуньи, бархатцы, сальвии и цинерарию, которая обычно служит обрамлением цветочных полотен.
Впервые для уличного оформления будет использован алиссум. В общей сложности речь идет о более чем 3 тыс. цветов — это не больше и не меньше, чем в прошлые годы. А вот самих цветочных локаций прибавится за счет кашпо, которые развесили на Советской и мосту через Ошму.
Свой вклад в озеленение города успело внести местное предприятие «Зеленый двор». Сотрудники компании посадили 20 голубых елей и более 500 кустарников калинолистного пузыреплодника. На днях собираются пристроить еще 20 штук туи и 40 саженцев японской спиреи. Работы по посадке деревьев и кустарников будут продолжены осенью.
Теперь работники обоих предприятий просят мамадышцев не мешать растениям, не ломать деревья, не заходить на территорию клумб.
В России 2024 год объявлен Годом семьи. Специалист по благоустройству «Мамадыш ЖКУ» Олеся Гоман, которая работает с цветами с 2014 года и переехала в Мамадыш из Кыргызстана, признается, что удобнее иметь дело с проверенными сортами, но в этом году решили поэкспериментировать.
«Год особенный, семейный, цветы — один из самых распространенных символов любви и дружбы. Захотелось чего-то нового», — сказала Олеся.
Анатолий Иванов, экс-глава Мамадыша, а ныне — депутат Государственной Думы, еще в начале сезона подчеркнул, что пора уже придумывать что-то новое, высаживать новые кустарники и деревья. Весной этого года он съездил в Китай и очень вдохновился сакурой. Теперь и на улицах Мамадыша, возможно, будут цвести вишневые деревья.
Фото предоставлены пресс-службой Мамадышского района.
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