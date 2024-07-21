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Минниханов спросил, как татарстанцы относятся к прохладной погоде
Раис Татарстана Рустам Минниханов поинтересовался, как его подписчики относятся к уходу жары и установившейся более прохладной погоде. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Также руководитель республики показал, как проводит выходной. На фото на фоне воды лежит алабай Акдус, которого часто можно встретить на фото в соцсетях Минниханова.
«Кызу көннәр узды. Акдуска да җиңелрәк хәзер. Ә сез эссе көннәр узганга шатмы? (Прошли жаркие дни. Акдусу теперь тоже легче. А вы рады, что прошли жаркие дни?)» — говорится в сообщении.
Как сообщал Гидрометцентр РТ, сегодня в республике вновь ожидаются грозы и усиления ветра.
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