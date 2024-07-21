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Татарстанцев предупредили о граде, сильном дожде и ветре
Вечером в воскресенье, а также ночью и днем в понедельник, 22 июля, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Местами по республике возможны сильный дождь, а также гроза с усилениями ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Локально прогнозируется град, ночью и утром на землю опустится туман.
По Казани ожидаются гроза с сильным ветром до 20 м/с, ночью и утром — туман.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поинтересовался у жителей республики, нравится ли им более прохладная погода, установившаяся в РТ.
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