Татарстанцев предупредили о граде, сильном дожде и ветре

Вечером в воскресенье, а также ночью и днем в понедельник, 22 июля, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Местами по республике возможны сильный дождь, а также гроза с усилениями ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с. Локально прогнозируется град, ночью и утром на землю опустится туман.

По Казани ожидаются гроза с сильным ветром до 20 м/с, ночью и утром — туман.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поинтересовался у жителей республики, нравится ли им более прохладная погода, установившаяся в РТ.