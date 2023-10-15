В Гидрометцентре РФ пообещали Татарстану и всему Поволжью возвращение бабьего лета

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Во всех регионах Приволжского федерального округа, в том числе и в Татарстане, в ближайшие дни установится температура на 6–8 градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Бабье лето будет в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе повсеместно, температура ожидается выше нормы на 6–8 градусов. Это значит, что днем прогнозируется от 14 до 18 градусов в ближайшие два дня», — отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, супертеплая (на 7-8 градусов выше нормы) погода установится и в регионах Урала и Южной Сибири. Кроме того, аномальное тепло придет и на Таймыр, в Якутию и Бурятию, на юг Забайкалья.

Ранее доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев назвал новый приход аномально теплой погоды в Татарстан этой осенью невозможным по астрономическим причинам.

При этом сегодня, 15 октября, в республике ожидается до 17 градусов, дожди и сильный ветер.