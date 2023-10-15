В Татарстане потеплеет до 17 градусов, ожидаются дожди и сильный ветер

Фото: газета «Маяк»

Сегодня, 15 октября, в Татарстане сохранится достаточно влажная погода, температурный фон повысится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. По всему региону, включая Казань, пройдут небольшие, а утром местами — и умеренные дожди.

Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где, в том числе в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с, предупреждают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от 12 до 17 градусов тепла (в Казани — от +14 до +16 градусов).