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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане потеплеет до 17 градусов, ожидаются дожди и сильный ветер
Сегодня, 15 октября, в Татарстане сохранится достаточно влажная погода, температурный фон повысится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным. По всему региону, включая Казань, пройдут небольшие, а утром местами — и умеренные дожди.
Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где, в том числе в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с, предупреждают синоптики.
Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от 12 до 17 градусов тепла (в Казани — от +14 до +16 градусов).
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