В жуткой аварии с автоцистерной в Татарстане погибла новорожденная девочка

Сегодня на 947-м километре автодороги Москва – Уфа в Мамадышском районе произошло смертельнаое ДТП с участием бензовоза. По данным Госавтоинспекции РТ, водитель автомобиля Renault не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине полуприцеп-бензовоз, водитель которого остановился, чтобы очистить машину от снега.

В результате столкновения погибла двухмесячная девочка-пассажирка иномарки.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На место выехал заместитель прокурора Мамадышского района Фаниль Ахмадышев, организована проверка.