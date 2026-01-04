Водителя BMW, виновного в гибели двоих человек в Татарстане, взяли под стражу

Суд арестовал водителя BMW X6, виновного в аварии в Сабинском районе Татарстана.

Ему предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения.

Он будет находиться под стражей до 2 марта.

«Татар-информ» сообщал, что 2 января мужчина за рулем BMW X6 не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с Lada Xray. В результате ДТП пассажир и водитель отечественного автомобиля скончались от полученных травм.

Как выяснилось, в тот день мужчина сел за руль, будучи в состоянии наркотического опьянения.