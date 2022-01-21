В Германии заявили о необходимости «Северного потока — 2» для успешного энергоперехода

Власти Германии должны обеспечить скорейшую сертификацию «Северного потока — 2» для успешного энергетического перехода. Об этом заявила Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», — сказала Швезиг.

По ее мнению, властям страны надо сосредоточить свое внимание на диалоге и экономическом взаимодействии с Россией.

«Северный поток — 2» проводится из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Его строительство завершилось в сентябре прошлого года.

Несмотря на то, что Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что проект является коммерческим и выгоден для стран Европы, против строительства и использования газопровода активно выступили некоторые европейские страны, в том числе Украина. Кроме того, попытки ввести санкции против российского проекта также пытались Соединенные Штаты.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что сертификация российского газопровода была приостановлена из-за его несоответствия требованиям Евросоюза.