В ФРГ заявили, что «Северный поток – 2» не соответствует требованиям ЕС

Сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» приостановлена из-за его несоответствия требованиям Евросоюза. Об этом, как сообщает РИА Новости, в интервью итальянской газете La Stampa заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«В коалиционном соглашении федерального правительства четко прописано, что все энергетические проекты Германии должны соответствовать европейским требованиям», — сказала руководитель ведомства.

Бербок отметила, что это касается также и трубопровода «Северный поток — 2», который на данный момент «не соответствует установленным ЕС требованиям».

Она напомнила о совместной декларации, принятой ФРГ и США, которая предполагает применение решительных мер в случае использования Россией газопровода в качестве оружия или для совершения агрессивных действий против Украины.

«Северный поток – 2» проводится из России в Германию по дну Балтийского моря. Его строительство завершилось в сентябре этого года.

Несмотря на то, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что этот проект является коммерческим и выгоден для стран Европы, против проекта активно выступили некоторые европейские страны, в том числе Украина. Кроме того, попытки ввести санкции против российского проекта также пытались Соединенные Штаты.

29 декабря 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил главе государства о том, что «Северный поток-2» готов к эксплуатации.