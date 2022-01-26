В Германии заявили, что страна на 55% зависит от российского газа

Все договоры России и Германии по поставкам газа осуществляются, однако большая его часть поступает не через территорию Польши и Украины, а через газопровод «Северный поток — 1». Об этом со ссылкой на вице-канцлера ФРГ — министра экономики и защиты климата Роберта Хабека сообщает ТАСС.

«Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа», — признался он на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время рынок газа в ФРГ «полностью дерегулирован», возможность государственного вмешательства полностью отсутствует, также нет и государственных резервов голубого топлива.

Министр подчеркнул, что, исходя из опыта прошлой зимы, когда подземные хранилища были заполнены исторически низко, следует принять меры для недопущения повтора такой ситуации.

«Северный поток — 2» проводится из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Его строительство завершилось в сентябре прошлого года.

Несмотря на то что Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что проект является коммерческим и выгоден для стран Европы, против строительства и использования газопровода активно выступили некоторые европейские страны, в том числе Украина. Кроме того, попытки ввести санкции против российского проекта также пытались Соединенные Штаты.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что сертификация российского газопровода была приостановлена из-за его несоответствия требованиям Евросоюза.