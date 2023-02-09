В Германии рассказали о переговорах с Украиной по поставкам танков Panther

Украина может получить новейшие немецкие основные боевые танки Panther KF51, которых пока нет на вооружении ни одной страны. Об этом заявил генеральный директор разработчика боевой машины — концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет издание Handelsblatt.

«Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther», — сообщил Паппергер. И уточнил, что Украина выразила интерес к еще одной новинке — боевой машине пехоты Lynx.

Пока существует только демонстрационная модель Panther KF51, которую Rheinmetall представил летом прошлого года на выставке в Париже. Однако, по словам Паппергера, новые танки могут быть поставлены «через 15–18 месяцев», причем производство можно развернуть в Германии или Венгрии.

Для поставки боевых машин потребуется разрешение Правительства ФРГ, и глава Rheinmetall привел веский довод в пользу одобрения такого шага. По его мнению, страны Европы не могут обходиться поставками танков из существующих запасов, «потому что у нас [больше] ничего нет».

Танк Panther KF51 вооружен 130-миллиметровой гладкоствольной пушкой (в отличие от 120-миллиметрового орудия его предшественника — Leopard 2) и двумя пулеметами. По бронированию он примерно соответствует уровню Leopard 2A7. Число членов экипажа с четырех уменьшено до трех.



БМП Lynx была впервые представлена в 2016 году, разработано несколько модификаций машины. Она вооружена 35-миллиметровой автоматической пушкой и пулеметом. Экипаж — три человека, десант — от шести до восьми человек. Пока заключен только контракт на поставки 218 машин армии Венгрии.