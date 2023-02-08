Минобороны ФРГ назвало сроки прибытия первого батальона Leopard 2 на Украину

Первый батальон танков Leopard 2 прибудет на Украину в ближайшие три-четыре месяца. С таким заявлением выступил сегодня глава Минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи с польским коллегой Мариушом Блащаком.

«Я думаю, мы могли бы поставить минимум один батальон в первые четыре месяца, может быть — три», — приводит его слова РИА Новости.

Писториус уточнил, что в первую поставку войдут и польские Leopard 2 A4.

Ранее стало известно, что ФРГ планирует передать Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.