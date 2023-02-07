Business insider: Германия разрешила поставить Украине 187 танков Leopard 1

На Украину может отправиться значительное количество немецких танков, так как Правительство ФРГ «дало зеленый свет» на экспорт 187 танков Leopard 1 от двух оборонных компаний – Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), пишет Business insider. По данным издания, официально эти данные должны опубликовать сегодня.

В публикации отмечается, что Leopard 1 – это гораздо более старые танки, чем Leopard 2, о поставках которых в количестве 14 штук власти Германии заявили почти две недели назад. Будут ли все 187 машин пригодны для ведения боевых действий или многие из них придется использовать в качестве «запасных частей», пока неизвестно.

«Но при ближайшем рассмотрении экспортная лицензия имеет меньшее значение для дальнейшего хода [спецоперации]: как стало известно Business Insider из правительственных кругов, финансирование ремонта техники пока не обеспечено. Это должно быть окончательно определено только в ближайшие несколько недель», – пишет издание.

Ожидается, что первые автомобили будут доставлены не ранее середины этого года.

UPD (19.20): Издание Spiegel со ссылкой на источники позже написало, что власти ФРГ согласились передать Украине 178 танков Leopard 1.

Напомним, также танки Киеву передают США (31 Abrams), о готовности поставить боевые машины заявили Британия (Challenger 2), Польша (14 Leopard 2, 60 Twardy) и другие страны. При этом в ближайшее время танки доставить не удастся – так, Белый дом отмечал, что на это уйдет «много месяцев».