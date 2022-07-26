В Германии одобрение «Северного потока-2» назвали капитуляцией Европы

Одобрение на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» стало бы капитуляцией Европы, считает вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

По мнению Хабека, этот шаг увеличил бы зависимость от российского газа, что прямо противоречит работе ЕС в последние полгода.

«И, конечно же, это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», – цитирует его агентство DPA.

Ранее запустить «Северный поток-2» для наращивания поставок российского газа в Европу предложил Президент России Владимир Путин. По его словам, если газопровод будет запущен в самое ближайшее время, то европейские потребители получат половину от запланированных на этот год мощностей.

Это заявление российский лидер сделал на фоне сокращения поставок по «Северному потоку-1» из-за проблем с ремонтом и доставкой газовых турбин. На данный момент газопровод задействован только на 20% от полной мощности.

Сегодня в Кремле пообещали обязать «Газпром» подробнее объяснить ситуацию с «неполадками» оборудования.