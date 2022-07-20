Путин предложил запустить «Северный поток — 2» для увеличения поставок в Европу

Запуск «Северного потока — 2» позволит нарастить поставки российского газа в Европу. Однако к настоящему моменту половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована для внутреннего потребления, заявил Президент России Владимир Путин после встречи с лидерами Турции и Ирана в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС

«У нас существует еще один готовый маршрут — это „Северный поток — 2“. Его можно запустить <...>», – напомнил глава государства об одном из вариантов выхода из энергетического кризиса в Европе.

Он напомнил, что поднимал тему «Северного потока — 2» в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, однако тот заявил, что сейчас «не к месту» заниматься данным вопросом.

«Месяца полтора — два назад мы в разговоре с канцлером эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, сказал, что „Газпром“ зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе», — уточнил Путин.

По его словам, если газопровод будет запущен в самое ближайшее время, то европейские потребители получат половину от запланированных на этот год мощностей.

«Ну, я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для „Северного потока“, снимем для внутреннего потребления и переработки. И „Газпром“ <...> это уже сделал, поэтому если мы даже завтра запустим „Северный поток — 2“, это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть [от потенциального годового объема]», — объяснил Президент России.

В заключение он подчеркнул, что «Газпром» по-прежнему полностью выполняет свои обязательства, а Европа, собственноручно перекрыв поставки, лишь «ищет виноватых».