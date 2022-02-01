В Германии дети должны проходить тест на коронавирус три раза в неделю

Власти Германии обязали родителей трижды в неделю тестировать на коронавирус детей, которые посещают ясли и детские сады. Об этом в своем сюжете рассказал Первый канал.

Кроме того, учащиеся немецких школ должны самостоятельно проходить экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию перед началом уроков.

Ранее в ФРГ был установлен антирекорд суточной заболеваемости Covid-19.

В общей сложности в Германии выявлено более 8,1 млн случаев коронавируса, почти 7,1 млн человек выздоровели, более 116 тыс. скончались.

В материале также отмечается, что в Австрии на этой неделе вступает в силу закон об обязательной вакцинации. За отказ от прививки жителям страны грозит штраф 600 евро, а за повторное нарушение – 3600 евро. В течение года за отсутствие вакцинации австрийцев могут оштрафовать четыре раза.

В Италии с сегодняшнего дня также вступают в силу дополнительные ограничения, в частности штрафы непривитых людей старше 50 лет и введение запрета на посещение общественных мест без QR-кода. Исключение составляют только продовольственные магазины.