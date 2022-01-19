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Здоровье
19 января 2022  08:16

В Германии обновился максимум по числу заразившихся Covid-19 за сутки

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За последние сутки в ФРГ зарегистрировано 112 323 случая коронавируса. Это число стало максимальным в стране за все время пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.

Предыдущий антирекорд здесь был установлен 14 января, когда за день заболели 92 223 жителя.

В общей сложности в Германии выявлено более 8,1 млн случаев коронавируса, из которых почти 7,1 млн выздоровели, более 116 тыс. скончались.

#коронавирус #германия
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