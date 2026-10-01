В галерее «Хазинэ» открылась выставка, раскрывающая богатство иранской культуры

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ Татарстана в Казанском Кремле открылась выставка, которая познакомит зрителей с многообразием, красотой и богатой историей иранского искусства.

Иранское искусство основано на многовековой культурной преемственности и передаче знаний и мастерства от поколения к поколению. Как правило, красота его произведений не сводится к визуальному восприятию – она во многом связана с философией, литературой и культурными ценностями Ирана.

В церемонии открытия экспозиции приняли участие иранская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, а также директор ГМИИ РТ Дамир Натфуллин, для которого данная выставка стала своеобразным обрядом инициации после вступления в новую должность.

«Мы очень рады находиться в жемчужине исламского мира, в Казани. Караван мастеров искусств начал свое движение из Санкт-Петербурга и Москвы. Сейчас они в Казани и через несколько дней доберутся до Астрахани», – рассказал на открытии экспозиции Казем Джалали.

Выставка объединяет различные направления традиционного и современного искусства. Тончайшая работа с линией и орнаментом здесь соседствует с произведениями из дерева, металла, керамики, текстиля и ковровой пряжи.

«Иран – это удивительная цивилизация. Очень многое из того, что для нас сегодня является традиционным искусством, пришло из этой культуры. Это и литературное наследие, и, конечно, те произведения искусства, с которыми мы можем познакомиться здесь, в Казани, в течение ближайших десяти дней», – сказала на открытии выставки Ирада Аюпова.

В разделе искусства книги представлены иранская миниатюра, художественная иллюминация и каллиграфия. Следующий раздел объединяет традиционные художественные ремесла: мозаику и резьбу по дереву, керамику, чеканку по металлу, инкрустацию бирюзой и художественную обработку кожи.

Безусловно, важную часть выставки занимают иранский ковер и традиционная вышивка, а также традиционная одежда для нового поколения, демонстрирующая продолжение культурного наследия в современной жизни.

В мультимедийном разделе представлено программное обеспечение, посвященное Корану, где цифровые возможности используются для сохранения и обеспечения доступности письменного и культурного наследия в современном формате.

Каждый раздел сопровождают иранские специалисты, которые знакомят посетителей с особенностями традиционного искусства Ирана. Они здесь будут присутствовать лично с 1 по 4 октября.

Так, в одном из залов размещены картины современной иранской художницы Захры Амины. Небольшую экспозицию составила серия выполненных в жанре магического реализма произведений, которые отражают ее видение войны в Иране. Современная изобразительная техника объединена с традиционным искусством миниатюры. В ее сюжетах нарушаются законы физики, и кажется, что само время застывает в тревоге и иррациональном страхе. Картины представляет сама художница.

Выставка проводится в рамках Фестиваля иранской культуры в России. Экспозиция будет доступна для посещения с 2 по 18 октября.

Ранее сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с Каземом Джалали, а также с новым Генеральным консулом ИРИ в Казани Мохаммадом Босраи. Подробнее о последнем можно прочитать в материале «Татар-информа» Новый представитель Тегерана: кто возглавил генконсульство Ирана в Казани.