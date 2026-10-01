Раис РТ обсудил вопросы сотрудничества с послом Ирана и новым Генконсулом ИРИ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Встреча состоялась в Губернаторском дворце Казанского Кремля. Поездку в Татарстан дипломат приурочил ко Дням культуры Ирана в Казани. «Дружба наших народов уходит корнями в глубину веков. Взаимное уважение, открытость и гостеприимство – качества, сближающие татарстанцев и иранцев», – заявил Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Отдельно Рустам Минниханов поприветствовал нового Генерального консула Ирана в Казани Мохаммада Босраи и поздравил его с назначением. «Мы будем вместе работать по дальнейшему развитию татарстано-иранского сотрудничества», – заверил он, добавив, что Татарстан старается вносить свой вклад в развитие отношений двух государств.

«Я всегда с большим удовольствием совершаю рабочие поездки в вашу страну. Важным событием для нас стал визит в Казань высокой иранской делегации во главе с Президентом страны Масудом Пезешкианом для участия в саммите БРИКС», – отметил Раис РТ.

Было упомянуто, что Татарстан активно взаимодействует со многими иранскими провинциями. В Казани функционирует Генеральное консульство Ирана, а в Иране работает торгово-экономический представитель Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов обратил внимание на необходимость увеличения товарооборота по ряду направлений, в том числе в авиации, машиностроении, кораблестроении, медицине. Сказал он и о том, что в Татарстане большое внимание уделяется развитию принципов исламского финансирования и индустрии халяль. Для расширения сотрудничества в этих сферах Раис Татарстана пригласил посла на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир. КазаньФорум» 2027 года.

Отдельно собеседники рассмотрели сотрудничество в области науки, образования, культуры и спорта. Рустам Минниханов напомнил, о прошедшем 29 сентября товарищеском матче по футболу между Россией и Ираном. «Команды показали зрелищный футбол и продемонстрировали высокий уровень мастерства. Такие мероприятия укрепляют дружбу между нашими странами», – констатировал он.

Посол Ирана в России Казем Джалали в свою очередь выразил благодарность за возможность встретиться в Казани. Он особо подчеркнул значимую роль Рустама Минниханова во всем исламском мире и указал на заинтересованность в расширении сотрудничества с Татарстаном.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Спасибо, что тепло принимаете наших студентов в своей республике. Сейчас в Татарстане учится порядка 1300 ребят из Ирана. Надеемся на дальнейшую активную работу в научной сфере», – добавил дипломат.

Подробнее о новом Генеральном консуле ИРИ можно прочитать в материале «Татар-информа» Новый представитель Тегерана: кто возглавил генконсульство Ирана в Казани.