В Галерее современного искусства поселилась «Деревянная история с продолжением»

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась выставка, посвященная первой круглой дате градозащитного волонтерского движения столицы Татарстана, – «Деревянная история с продолжением. 10 лет Том Сойер Феста в Казани». Выставка бесплатная и будет работать до 15 марта.

Гигантские по современным меркам кованые гвозди, старинные строительные инструменты, элементы деревянных фасадов и даже целые наличники домов старой Казани – экспонатами выставки стали предметы, собранные волонтерами в домах, которые они реставрировали и обновляли на протяжении 10 лет.

«Мы этот проект сделали по примеру движения «Куда ведут ручьи» по консервации православных храмов. Когда у них здесь была выставка осенью, нам так понравилось, мы очень вдохновились, решили, что пространство для выставки «Том Сойер Феста» тоже подходит. И мы осилили эту выставку – это для нас маленький личный подвиг. Мы подняли все архивы, посмотрели друг другу в лицо», – сказала на открытии выставки помощник Раиса Татарстана, участник Общества охраны памятников Олеся Балтусова.

Олеся Балтусова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В один из подлинных деревянных наличников, ставший экспонатом выставки, деликатно вмонтирован современный монитор: он транслирует фотолетопись событий движения «Том Сойер Фест». Один из кадров – летний снимок архитектора-реставратора, председателя Общества охраны памятников в Татарстане Фариды Забировой. Ей в том числе посвящена выставка. В день вернисажа на доме на Маяковского, 30/16, где жила Забирова, была установлена мемориальная доска – летом этого года исполнится пять лет, как ее не стало.

Именно Фарида Забирова после поездки в Самару в 2015 году привезла в Казань идею волонтерского градозащитного движения «Том Сойер Фест», который помогает жителям старинных деревянных домов сохранять и реставрировать такие объекты. Сама же Забирова свою профессиональную деятельность тоже посвятила сохранению исторического архитектурного наследия.

Концепция музеефикации построек Казанского Кремля, проекты реставрации Дома Кекина, Александровского пассажа, проекты номинирования трех татарстанских объектов (Кремль, Свияжск, Болгар) в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО и т. д. – то, над чем работала Забирова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Волонтеры «Том Сойер Фест» за 10 лет деятельности в Казани обновили 22 объекта – 18 жилых домов, один музейный дом, одну музейную беседку, один волжский дебаркадер, воссоздали беседку в Фуксовском саду и создали сквер «Казанские наличники». Фото в сравнении до и после также представлены на выставке. По QR-кодам к каждому из них посетители смогут узнать подробнее об объекте – где находится, когда построен, кому когда-то принадлежал, кто из известных личностей в нем проживал.

Дом Богородского – один из объектов, которые обновили волонтеры «Том Сойер Феста». Проживающая в нем Елена Сизова оказалась на вернисаже буднего дня делегатом от жильцов подобных объектов застройки Казани прошлого. Она поблагодарила волонтеров движения на помощь в обновлении облика дома.

«Я уже четвертое поколение жильцов этого дома. Мы любили и любим наш дом, всегда старались поддерживать его в надлежащем виде. И если внутри у нас это получалось, то снаружи не хватало энергетических возможностей, финансовых. К 2019 году дому было уже больше 100 лет, выглядел он уставшим, многие элементы декора фасада были утеряны. Эти замечательные люди (волонтеры «Том Сойер Фест» – прим. Т-и) пришли и протянули нам руку помощи. Мы сделали общими усилиями фасад дома, заменили крышу, водостоки, поменяли окна практически по аутентичному проекту. Дом заиграл новыми красками, стал величавым, благородным – даже заулыбался. Я считаю, что наш дом – не просто памятник архитектуры, а вообще украшение нашей улицы», – сказала Сизова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За время работы выставки в ее пространстве будут проходить мастер-классы для детей, где они смогут познакомиться с историей города, узнать, что такое наличники, чем они отличаются друг от друга, почему нужно сохранять деревянную Казань. По вечерам будет организован лекторий для взрослых.

«Движение «Том Сойер Фест» – это признание в любви городу не только на словах. Я приглашаю всех, кто хотел бы присоединиться к нашему движению, хотя бы разово попробовать и прочувствовать, как это здорово – оказаться в компании интересных, замечательных людей, в которых ты просто влюбляешься на площадке», – пригласила координатор движения Анастасия Гизатова.