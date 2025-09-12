«С надеждой на возрождение»: открылась выставка фото с высоты старинных храмов Татарстана

Снимок с выставки «Что скрывает высота?»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась фотовыставка «Что скрывает высота?». Авторы снимков – не профессиональные фотографы, а волонтеры, в кадре – не открыточные виды или подготовленные интерьеры, а изящество архитектуры старинных, но заброшенных храмов Татарстана. Увидеть выставку можно до 12 октября без платы за вход.

Фотографии с крыш и из-под куполов руинированных приходов сделаны участниками добровольческого движения «Куда ведут ручьи», которое вот уже восемь лет занимается по Татарстану консервацией и противоаварийными работами на таких объектах.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Выставка – это некий итог прошедших трудовых сезонов. Теперь у людей, живущих в городе, есть возможность, пройдя сюда, увидеть, каким сокровищем мы обладаем и какие пока скромные, но все-таки усилия прилагаются к тому, чтобы не дать быть утраченным этому сокровищу. Это храмы в селах с разным населением. Где-то вообще нет никого. Но когда ты бываешь в этих храмах, какое-то особое чувство появляется. Эти фотографии в эту атмосферу нас отчасти погружают: это и грусть по утраченному, но и светлая надежда на то, что начало возрождению положено», – сказал на открытии выставки настоятель Свято-Введенского Кизического мужского монастыря игумен Пимен.

Силами волонтеров движения «Куда ведут ручьи» приостановлено разрушение 39 старинных храмов, из них четыре – образцы деревянного зодчества, как, например, церковь в честь Александра Невского в селе Большие Меми. Кадр с последнего яруса его колокольни – единственный на выставке снимок с работ на деревянном объекте.

В планах энтузиастов – провести противоаварийные и консервационные работы еще в 90 заброшенных храмах. Всего посетители увидят на фото 17 церквей, о которых позаботились волонтеры.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наша задача – выиграть время, чтобы прийти позже в эти храмы с полноценными реставрационными работами. А специалистов [по такой реставрации] не так много. На самом деле консервационные работы очень простые, а если мы не будем выезжать в эти храмы сейчас, начинать эти труды, то мы за два, три, четыре года потеряем часть того, что сегодня еще можно сохранить. У нас задача – форсировать эти события. Форсировать максимально – подключать место, подключать духовенство», – рассказал первым посетителям выставки руководитель добровольческого движения Владислав Ларкин.

Он также отметил, что благодаря сообществу подвижников в расчищенных храмах появляются и временная, а иногда уже и капитальная кровля, двери и окна, которые были выбиты много лет назад, заново поднимаются стены… Достаточно быстро после начала работ волонтеров в заброшенных прежде храмах проводятся первые литургии. Так, первая литургия была отслужена 30 августа в храме деревни Красная Поляна в Тетюшском районе РТ, где с начала работ прошло два года.

«Каждый год наши простые работы приводят к тому, что в храме можно служить не просто молебны, но и литургии. Литургии – это чудо, ради которого и строились эти храмы. И сейчас мы видим, что восстановление храмов – это единственное, что может собрать вместе жителей села. Как они собираются вокруг возрождения своей церкви, ни с чем не сравнимо. Ведь церковь всегда была стержнем села», – подчеркнул Ларкин.

Снимок с выставки «Что скрывает высота?» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В добровольческом движении «Куда ведут ручьи» пять постоянных активистов и несколько десятков волонтеров. Люди приезжают помогать восстанавливать храмы по мере возможностей, а кто-то из местных жителей теперь всегда может организовать часть работ сам, будучи на связи с координаторами проекта. В добровольческое движение входят несколько специалистов, получивших лицензию на специальные работы с объектами культурного наследия, ведь большинство старинных храмов имеют такой статус.

«Строительный университет (КГАСУ – прим. Т-и) ежегодно спрашивает списки храмов для дипломов студентов-реставраторов. И студенты теперь знают, что их диплом не уйдет в архив – по нему начнут делать работы. У нас даже появился онлайн-методсовет с уважаемыми архитекторами республики, куда мы транслируем задачу по объекту и вместе там находим непростое решение», – рассказал Владислав Ларкин.