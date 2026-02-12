«Вы здесь – общий посыл ей»: в Казани открыли мемориальную доску Фариде Забировой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В центре Казани, на пересечении улиц Маяковского и Щапова (дом 30/16), торжественно открыли мемориальную доску, посвященную архитектору-реставратору, председателю Татарстанского общества охраны памятников Фариде Забировой.

Запомнившаяся современникам неутомимой энергией Фарида Забирова, напомним, была вместе со Светланой Мамлеевой соавтором концепции музеефикации комплекса зданий Казанского Кремля, составителем перечня объектов застройки старой части Казани, которые в середине 1990-х годов поставили на особый учет и госохрану, защитив от сноса на пороге нового тысячелетия. Она также работала над проектами реставрации таких знаковых зданий города, как Александровский пассаж, Дом Кекина, Мечеть Марджани, застройка Старо-Татарской слободы и т. д. Именно Фарида Забирова в 2015 году после поездки в Самару привезла в Казань идею волонтерского движения по сохранению исторической застройки «Том Сойер Фест».

«Мы в середине 90-х в кабинете у Исхакова (мэр Казани в 1989-2005 годах – прим. Т-и) формировали программу сохранения памятников, и она не боялась перечить ему, когда Искахов говорил, что вот это надо снести. "Не дам снести – это такая история!" Она рассказывала о каждом доме, и он отступал: да, включаем в перечень сохранения», – поделилась воспоминаниями о темпераменте и решимости Забировой работавшая при экс-мэре Людмила Андреева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она также подчеркнула, что именно благодаря Фариде Забировой у стен Казанского Кремля не было разрешено новое строительство. «Нельзя ни одного камня у этой стены трогать!» – процитировала архитектора-реставратора Андреева. Фарида Забирова, к слову, работала в числе других специалистов и над проектом включения Казанского Кремля в список объектов ЮНЕСКО, а также над присвоением этого статуса Свияжску и Болгару.

«Но она, конечно, себя не берегла, вы так не делайте, пожалуйста. По отношению к своему здоровью это не лучший пример. Фарида – деятель российского и даже международного формата – ее вклад очевиден. Все мы ее помним, и то, что вы все здесь стоите сейчас, – наш общий посыл к ней», – сказал брат Забировой, главный архитектор Казанского Кремля Рустем Забиров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мемориальную доску установили на доме, где жила Фарида Забирова. Символично в день ее рождения – 11 февраля. Архитектору-реставратору исполнилось бы сейчас 72 года, она скончалась в 2021 году – летом будет 5 лет со дня ее смерти.

Единомышленники градозащитного движения города планировали установить мемориальную доску в память о Забировой еще к юбилею – в 2024 году. Но первоначальный ее проект вызвал неоднозначную реакцию в профессиональной среде, а также среди родственников и близких архитектора. Понадобилось несколько лет, чтобы принять окончательное решение по ее исполнению, рассмотрели около 10 вариантов. Автор мемориальной доски – скульптор Владимир Демченко.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Летом (к годовщине смерти 27 июня – прим. Т-и) мы сделаем еще что-то другое. У нас в планах Забировские чтения. Первые Забировские чтения мы провели в прошлом году в закрытом формате, поняли, что тянет на конференцию. Инициаторы – Общество охраны памятников и друзья, научные институты, Академия наук, КГАСУ. Планы большие, материала очень много. И самое сложное – упаковывать то количество материала, которое у нас есть. Это огромный многолетний опыт», – сказала «Татар-информу» помощник Раиса РТ, член Общества охраны памятников Олеся Балтусова.