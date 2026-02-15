В ГАИ Татарстана предупредили о возможных ограничениях на дорогах из‑за непогоды

Фото: «Татар-информ»

В ГАИ Татарстана сообщили о возможных временных ограничениях движения на дорогах из‑за ухудшения погоды.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров, порывы ветра до 20 м/с, гололед, а также снежные заносы и сильная гололедица.

В связи с этим водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок за город и ограничить использование личного автомобиля до стабилизации погодных условий.