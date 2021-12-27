В ФРГ заявили, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа

Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, проблем со снабжением в стране не отмечается, заявили в Минэкономики ФРГ.

Из-за дефицита газа в европейских хранилищах цены на голубое топливо в Европе начали практически безостановочно расти, что продолжалось до декабря.

Однако уже 24 декабря, по данным биржи ICE, стоимость топлива упала на 18,5% и составила 1261,9 доллара за 1 куб. метр.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поручил ПАО «Газпром» после завершения закачки газа в отечественные хранилища увеличить поставки в европейские, принадлежащие компании.