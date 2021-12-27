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Ру Тат
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Экономика
27 декабря 2021  15:12

В ФРГ заявили, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа

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Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, проблем со снабжением в стране не отмечается, заявили в Минэкономики ФРГ. 

Из-за дефицита газа в европейских хранилищах цены на голубое топливо в Европе начали практически безостановочно расти, что продолжалось до декабря.

Однако уже 24 декабря, по данным биржи ICE, стоимость топлива упала на 18,5% и составила 1261,9 доллара за 1 куб. метр.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поручил ПАО «Газпром» после завершения закачки газа в отечественные хранилища увеличить поставки в европейские, принадлежащие компании.

 

#поставки газа в европу #фрг #цены на газ
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