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Ру Тат
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Экономика
24 декабря 2021  21:42

Цены на газ в Европе за день снизились на 18,5%

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На европейском рынке продолжает наблюдаться падение цен на газ. Так, к закрытию торгов стоимость голубого топлива оказалась на 18,5% ниже, чем накануне, и составляет 1261,9 доллара, следует из данных биржи ICE.

Напомним, 21 декабря был зарегистрирован исторический максимум цен на газ — впервые за всю историю они превысили отметку в 2190 долларов за тысячу кубометров. Однако за этим последовало их падение: к примеру, в начале торгов накануне стоимость голубого топлива опустилась до 1 853 долларов за 1 тыс. кубов, а к середине дня падение в сравнении с 22 декабря составило уже 21% (до 1599,8 доллара). 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что вторая нить «Северного потока-2» будет заполнена газом до конца 2021 года.

#цены на газ #европа
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