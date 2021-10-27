Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища

Президент России Владимир Путин поручил ПАО «Газпром» после завершения закачки газа в отечественные хранилища увеличить поставки в европейские хранилища, принадлежащие компании. Об этом сообщает ТАСС.

«<…> прошу после того, как Вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — обратился глава государства к руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру во время совещания, посвященного разработке газовых месторождений Ямала.

Путин уверен, что исполнение поручения позволит «надежно, стабильно, ритмично» выполнять контрактные обязательства, снабжать партнеров газом в осенне-зимний период, а также создать «более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

Миллер заверил, что возглавляемая им корпорация выполнит поручение. «Хорошо, ладно, так и сделайте, а потом доложите мне, как идет эта работа», — сказал ему Президент РФ.

Ранее «Газпром» настаивал, что поставки газа в страны Европы полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам.