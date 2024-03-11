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В ФРГ поддержали идею Британии о «круговом обмене» ракетами для помощи Киеву
МИД Германии Анналена Бербок поддержала предложение британского коллеги Дэвида Кэмерона осуществить «круговой обмен» ракет Taurus и Storm Shadow, чтобы передать дальнобойное вооружение Украине. Об этом сообщает РБК.
«Это был бы вариант», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства в эфире телеканала ARD. Она отметила, что Германия уже ранее использовала такую схему с другими вооружениями.
Ранее в интервью газете Sueddeutsche Zeitung на вопрос о возможности «кругового обмена», при котором Лондон передаст Украине свои ракеты Storm Shadow взамен на немецкие Taurus, Кэмерон ответил, что власти Соединенного Королевства рассмотрят все варианты помощи Киеву.
Напомним, 1 марта в массы просочился разговор высокопоставленных немецких офицеров (в том числе инспектора BBC Инго Герхартца), состоявшийся 19 февраля. Они обсуждали передачу Украине ракет Taurus, а также удары по Крымскому мосту. Несмотря на скандал из-за утечки информации, Великобритания продолжила настаивать на передаче немецких крылатых ракет Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, выступил против отправки немецких дальнобойных ракет Киеву, так как опасается эскалации конфликта из-за ударов ими по территории России.
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