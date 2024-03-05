The Guardian: Великобритания требует, чтобы Германия поставила Украине Taurus

Великобритания хочет, чтобы Германия поставила Украине крылатые ракеты Taurus вопреки утечке разговора немецких офицеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание The Guardian.

Отмечается, что Великобритания стала первой страной, которая дала Украине высокоточные ракеты большой дальности. Теперь они настаивают, чтобы и другие союзники Киева последовали их примеру.

Факт о том, что небольшое количество британских военных сейчас на Украине, подтвердили на Даунинг-стрит в конце февраля. Однако не уточнялось, какие задачи выполняют военнослужащие. Причина «скрытности» в том, что Запад опасается Москву: она может оценить подобное вмешательство как эскалацию.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывался передать Киеву ракеты из-за опасений, что украинцы станут ударять ими по Москве. Кроме того, для их обслуживания потребуются немецкие военные специалисты.

Напомним, 1 марта «рассекретили» разговор высокопоставленных немецких офицеров (в том числе инспектора BBC Инго Герхартца), состоявшийся 19 февраля. Согласно его расшифровке, офицеры говорили насчет передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, а также по поводу удара по Крымскому мосту.