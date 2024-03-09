Британия заявила о готовности помочь Германии с поставками ракет Киеву

Власти Великобритании могут помочь Германии решить вопросы с возможными поставками немецких крылатых ракет Taurus Украине. Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

«Мы полны решимости в этом и во всех других вопросах теснейшим образом сотрудничать с нашими германскими партнерами, чтобы помочь Украине», — приводит слова дипломата ТАСС.

На вопрос о том, обсуждается ли «круговой обмен», при котором Лондон мог бы передать Киеву свои ракеты Storm Shadow взамен на немецкие Taurus, Кэмерон ответил, что власти Соединенного Королевства готовы рассмотреть все варианты, но не будет «выдавать противникам намерения ЕС».

Кэмерон также счел возможным ограничить дальность применения крылатых ракет, чтобы не привести к эскалации конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что британские власти верят обещаниям украинской стороны, касающимся использования поставленного вооружения, иначе бы не стала передавать его.

Первого марта был опубликован разговор высокопоставленных немецких офицеров (в том числе инспектора BBC Инго Герхартца), состоявшийся 19 февраля. Они обсуждали передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, а также возможность удара по Крымскому мосту. Несмотря на скандал из-за утечки, Великобритания настаивает на передаче немецких крылатых ракет Украине.