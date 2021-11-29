В ФРГ не согласились с санкциями США против российского проекта «Северный поток-2»

Германия не поддержала санкции США, направленные против российского газопровода «Северного потока-2», заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. Парламентарий отметил, что представители министерств Германии уже провели конструктивные переговоры с американскими властями по этому поводу.

«Наша позиция по отношению к санкциям известна: мы в принципе отвергаем санкции среди союзников», — цитирует Кристофера Бургера ТАСС.

23 ноября стало известно, что Правительство США планирует ввести новые санкции для двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации проекта газопровода «Северный поток-2»,

28 ноября портал Axios опубликовал документ, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило в американский Конгресс. В нем правительство Германии призвало американское правительство отказаться от введения этих ограничений против России.

Кроме того, Берлин подтвердил свои намерения успешно реализовать достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы и «удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

Строительство российского газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года.

Изначально проект планировали реализовать до 2019 года, но из-за санкций США строительство задерживалось. Также против данного проекта выступали Польша, Украина и Прибалтийские страны.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом и выгоден для европейских партнеров.