Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено утром 10 сентября. Об этом со ссылкой на ПАО «Газпром» сообщает ТАСС.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО „Газпром“ председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 по московскому времени строительство газопровода „Северный поток — 2“ полностью завершено», — сказано в сообщении компании.

Газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. метров газа в год проходит от станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность по двум ниткам равняется 2460 километрам.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что проект является коммерческим и выгоден для стран Евросоюза. Против строительства газопровода активно выступали США, Украина, Польша и страны Балтии.

Ранее, 9 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется: проект «Северный поток — 2» после ввода газопровода в эксплуатацию наконец перестанет быть поводом для конфронтации.