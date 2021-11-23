В США вводятся новые санкции, связанные с «Северным потоком — 2»

Правительство США введет новые санкции для двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«К Transadria Ltd. будут применены санкции,<...> а ее судно „Марлин“ будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — приводит слова Блинкена РИА Новости.

«Марлин» — это судно снабжения, ходит под российским флагом. Второе судно, к которому будут применены санкции, госсекретарь не называл.

Новые цели американских санкций были обозначены в докладе госдепартамента, который был представлен конгрессу.

Блинкен отметил, что в США санкции, связанные с «Северным потоком — 2», ввели против восьми юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.

В середине октября авторитетное издание Politico написало о том, что американское Правительство не планирует вводить новые ограничения в связи с трубопроводом «Северный поток — 2», пока пост нынешнего главы государства занимает Джо Байден.

Газопровод тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Против строительства активно выступали США, Украина, Польша и прибалтийские страны, однако, оно успешно завершилось в сентябре.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «Северный поток-2» - это исключительно коммерческий проект, который выгоден не только России, но и Евросоюзу и его нельзя политизировать.