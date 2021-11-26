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Ру Тат
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Здоровье
26 ноября 2021  11:47

В ФРГ и Нидерландах установлены антирекорды суточной заболеваемости коронавирусом

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За последние сутки в Германии был выявлен 75 961 новый случай заражения коронавирусом и 23 789 случаев — в Нидерландах, что стало новыми максимальными значениями заболеваемости за сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Отмечается, что в Германии количество летальных исходов от Covid-19 за все время пандемии превысило отметку в 100 тысяч умерших.

Раннее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что из-за текущей ситуации с коронавирусной инфекцией непривитым гражданам остается либо вакцинироваться, либо умереть.

В то же время в Нидерландах пациентов с коронавирусом начали перевозить в Германию, так как местные больницы оказались переполнены.

#германия #Коронавирус #Массовая вакцинация #нидерланды
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