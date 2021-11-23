Глава Минздрава ФРГ заявил, что невакцинированных немцев неминуемо ждет летальных исход

В ближайшее время для абсолютного большинства жителей Германии есть два пути: вакцинация или смерть от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы», — сказал глава Минздрава.

Шпан отметил, что в большинстве немецких больниц ситуация «крайне тяжелая».

В Германии в последнее время фиксируют наибольший прирост заболеваемости за все время пандемии. Сейчас на территории страны более 500 тысяч активных случаев коронавируса.

По результатам опроса, проведенного компанией Civey для издания Spiegel, более 70% жителей поддерживают обязательную вакцинацию от Covid-19. Активнее всего за прививки выступают граждане от 65 лет (87%).

Ранее президент немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер допустил, что вакцинация от коронавирусной инфекции для определенных групп людей в будущем может стать сезонной по аналогии с прививками от гриппа.