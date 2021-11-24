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Здоровье
24 ноября 2021  19:40

Из-за полных госпиталей Нидерланды начали отправлять пациентов с Covid в Германию

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Из-за быстро растущей заболеваемости коронавирусом в Нидерландах пациентов приходится перевозить в Германию, так как все госпитали в стране оказались загружены. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы. 

Нидерландские медики предупреждают о чрезвычайной ситуации в медицинских учреждениях страны. За последние сутки здесь было выявлено более 23 тыс. случаев заражения, что почти на 1,5 тыс. превысило среднее число зарегистрированных случаев в стране за последнюю неделю.

В Германии также наблюдается рост числа заболевших, но врачи стараются справиться с нагрузкой.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил о том, что немецких противников вакцинации в ближайшие месяцы ждет два варианта развития событий: прививка от коронавируса или неминуемый летальный исход.

#германия #нидерланды #массовая вакцинация #Коронавирус #фрг
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