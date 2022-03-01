В ФОМ заявили о росте уровня доверия россиян к Путину до 71%

За неделю уровень доверия жителей России к Президенту РФ Владимиру Путину увеличился на 11%. Об этом со ссылкой на результаты соцопроса Фонда «Общественное мнение» сообщает РИА Новости.

Исследование проводилось с 25 по 27 февраля после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

По информации ФОМ, 71% респондентов сообщил, что скорее доверяет Путину, тогда как 20 февраля такого мнения придерживались 60%. Скорее не доверяют Президенту РФ 18% по сравнению с 29% 20 февраля. Затруднились ответить на вопрос 11% респондентов.

Скорее хорошей работу Путина на посту главы государства назвал 71% по сравнению с 64% 20 февраля. Скорее плохой работу российского лидера сочли 15% по сравнению с 21% 20 февраля. Еще 14% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 25 по 27 февраля в 104 населенных пунктах 53 регионов России среди 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов.