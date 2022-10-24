В Финском заливе у «Северного потока» зафиксировали четыре сейсмособытия

Финский Сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе. Это произошло 20 и 21 октября рядом с российскими Приморском и Выборгом. Согласно данным карты на сайте «Газпрома», примерно в том же районе проходит нитка газопровода «Северный поток», передает РИА Новости.

Точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода определить не удалось. Сейсмособытия происходили с 12.35 до 18.32 мск: в 12.35 зафиксировали толчок магнитудой 2,0, в 14.02 — магнитудой 1,5, в 17.54 — магнитудой 1,5, в 18.32 — магнитудой 1,4.

Еще одно сейсмособытие зарегистрировали в пятницу примерно в этом же районе в том же промежутке времени.

В конце сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях» на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте. Недавно стали известны первые итоги расследования причин взрывов – их причиной немецкие следователи назвали саботаж. По одной из версий, взрывные устройства погрузили в воду с судна и привели в действие дистанционно.