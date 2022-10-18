Стали известны первые итоги расследования причин взрывов на «Северных потоках»

Зарубежные СМИ узнали о первых результатах расследования, которое провели немецкие следователи после взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». В частности, Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом расследования, сообщил, что ЧП на газопроводах признаны диверсией.

В публикации отмечается, что по одной из версий взрывные устройства погрузили в воду с судна и привели в действие дистанционно. При этом следователи пока не выяснили, кто совершил диверсию, однако некоторые немецкие официальные лица исходят из того, что за подрывом стоит Россия.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.

Позднее Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил о попытке украинских властей взорвать трубопровод «Турецкий поток», а Кремль сообщил о задержании диверсантов, пытавшихся совершить подрыв.