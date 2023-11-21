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В Финляндии отклонили проект об ужесточении ограничений на границе с Россией
Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение финского Правительства об ужесточении ограничительных мер на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте телерадиоканала Yle.
«Документы не содержат достаточных гарантий того, что решение сохранит подлинную и эффективную возможность обратиться за международной защитой, закрепленной в Конституции, законодательстве Евросоюза, Европейской конвенции по правам человека и других документах по правам человека», – говорится в статье.
Авторы отмечают, что пока неясно, какие пункты не соответствовали законам и соглашениям в предложении МВД, но привели в качества примера факт того, что закрытие КПП на всей восточной границе и централизация поиска убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа могло бы стать практическим препятствием для подачи заявления о предоставлении убежища.
Премьер-министр страны и глава МВД заявили, что подготовка инициативы будет продолжена по другой модели.
Напомним, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией из-за возможного роста потока незаконных мигрантов. Российский МИД выразил протест финской стороне, так как эти контрольно-пропускные пункты использовались гражданами обеих стран активнее остальных.
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