Премьер Финляндии: Переговоры о ситуации на границе с Россией не дали результатов

Финляндия обсудила с Россией ситуацию с неконтролируемым прибытием беженцев из Сомали, Сирии и других стран. Переговоры оказались безрезультативны, заявил финский Премьер-министр Петтери Орпо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы имели контакты по дипломатическим каналам. Никакого прогресса достигнуто не было», — отметил он во время посещения КПП «Вартиус» на границе с Россией.

В связи с этим, подчеркнул он, Хельсинки готов к дальнейшему ужесточению ограничений. В частности, Премьер допустил возможность полного закрытия границ «в случае продолжения развития дестабилизирующей ситуации».

Напомним, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией из-за возможного роста потока незаконных мигрантов. МИД РФ выразил протест финской стороне, так как эти контрольно-пропускные пункты использовались гражданами обеих стран активнее остальных.