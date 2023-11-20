Россия выразила протест Финляндии из-за закрытых КПП на границе

Россия выразила протест Финляндии из-за закрытия активно используемых КПП на границе. Проведена беседа с финским послом Антти Хелантере, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идёт в русле попыток еще более обострить наши отношения», — подчеркнуто в сообщении.

В министерстве заявили, что закрытие контрольно-пропускных пунктов нарушило права десятков тысяч людей. Кроме того, Хельсинки принял это решение без предварительного обсуждения с Москвой. Подобные шаги финских властей, уверены в МИД, обострят и без того натянутые отношения между странами.

Напомним, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией. Еще один пункт закрывался временно — из-за большого потока людей.