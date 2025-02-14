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Общество 14 февраля 2025 14:38

Управление ветеринарии РТ объяснило, зачем ввели обязательную регистрацию собак

Управление ветеринарии РТ объяснило, зачем ввели обязательную регистрацию собак

С 1 января 2025 года регистрация собак стала обязательной процедурой в Татарстане. Зачем ввели такое новшество, объяснил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире в сообществе Правительства Республики Татарстан.

«Такая необходимость возникла давно. Мы ждали, что на уровне Российской Федерации примут такое решение, но полномочия недавно были переданы регионам. Татарстан одним из первых принял решение – постановлением Кабинета министров ввели обязательную регистрацию собак», – сообщил он.

Хисамутдинов пояснил, что обязательная регистрация собак способствует проявлению социальной ответственности людей в отношении четвероногих питомцев. Кроме того, Главное управление ветеринарии не знает, сколько на территории республики насчитывается собак до сих пор, есть только примерные цифры. Ну и самое главное, что благодаря обязательной регистрации собак сократится число бездомных животных в регионе, подчеркнул гость прямого эфира.

#собаки #бездомные животные #бродячие собаки #главное управление ветеринарии Кабмина РТ
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