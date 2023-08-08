Предоставить Украине гарантии безопасности Евросоюз не может, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, такой шаг выходил бы за компетенции объединения, и скорее приемлем для НАТО.

«Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации», – цитирует Стано РИА Новости.

Гарантии безопасности – это одно из условий, выполнения которого требует Киев. В сентябре украинские власти разработали проект такого договора, в котором назвали гарантами безопасности ЕС, США, Австралию, Турцию и Канаду. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страны Запада готовы дать Украине гарантии безопасности, однако «к это точке еще не пришли».

Президент Владимир Путин в июне сообщил, что мирный договор с Киевом в прошлом году был уже парафирован –этот документ включал, в том числе, условие о гарантиях безопасности для Украины. Однакое киевские власти отказались от достигнутых договоренностей и вышли из переговоров.