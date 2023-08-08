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В Евросоюзе отказались предоставить Украине гарантии безопасности
Предоставить Украине гарантии безопасности Евросоюз не может, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, такой шаг выходил бы за компетенции объединения, и скорее приемлем для НАТО.
«Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации», – цитирует Стано РИА Новости.
Гарантии безопасности – это одно из условий, выполнения которого требует Киев. В сентябре украинские власти разработали проект такого договора, в котором назвали гарантами безопасности ЕС, США, Австралию, Турцию и Канаду. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страны Запада готовы дать Украине гарантии безопасности, однако «к это точке еще не пришли».
Президент Владимир Путин в июне сообщил, что мирный договор с Киевом в прошлом году был уже парафирован –этот документ включал, в том числе, условие о гарантиях безопасности для Украины. Однакое киевские власти отказались от достигнутых договоренностей и вышли из переговоров.
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