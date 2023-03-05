Шольц: Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине

Украина получит гарантии безопасности – страны Запада готовы пойти на этот шаг после завершения конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN. Сейчас пока время для этого не пришло, добавил он.

«Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы еще не пришли», – сказал он.

Помимо этого, он заявил, что наращивание оборонного производства в Германии будет носить постоянный характер, а также заверил в независимости от поставок газа, нефти и угля из России.

Прошлым летом канцлер ФРГ уже говорил, что страны G7 обсуждают порядок предоставления гарантий безопасности, и киевские власти участвуют в этом обсуждении. Он подчеркивал, что это «далеко не оконченный процесс».

Напомним, в сентябре прошлого года Киев представил свои рекомендации к проекту договора по гарантиям безопасности страны. В числе прочего, документ обозначает ряд обязательств, которые возьмут на себя Украина и «группа государств-гарантов». В качестве таких гарантов своей безопасности украинские власти видят ЕС, США, Австралию, Канаду и Турцию. Документ предполагает, что эти страны должны собраться в течение максимально короткого времени по запросу Украины для решения об активации механизма «расширенных гарантий».