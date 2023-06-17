Путин: Договор с Киевом уже был парафирован – он включал гарантии безопасности Украине

На встрече с африканской делегацией в Кремле Президент Владимир Путин показал проект российско-украинского договора, который был разработан в прошлом году и согласован в Стамбуле. Он подчеркнул, что документ парафирован обеими сторонами, однако Киев отказался выполнять условия договора и выбросил его «на свалку истории».

«Мы никогда его не комментировали. Этот проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Он есть, вот этот документ!», – сказал Путин, держа договор в руках.

Документ включал в себя условие о гарантиях безопасности Украине и постоянном нейтралитете. К нему было разработано приложение, которое затрагивало вопросы вооруженных сил. Однако после подписания проекта переговоры завершились по инициативе Киева, напомнил Путин.

«После того, как мы как обещали отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории», – сказал Президент.

Напомним, после начала военной спецоперации прошло несколько раундов очных и заочных переговоров Москвы и Киева. На этапе стамбульского этапа был разработан итоговый договор, который передали украинской делегации. Однако позднее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел такого документа и ему ничего не передавали, а после остановил переговоры. В октябре прошлого года он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.