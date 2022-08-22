В Евросоюзе обсуждают создание миссии вне Украины для подготовки солдат ВСУ

В Евросоюзе рассматривают возможность создания тренировочной миссии для подготовки солдат ВСУ на территории одной из соседних с Украиной стран. Ожидается, что этот вопрос рассмотрят на неформальном заседании министров обороны ЕС 29 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Это будет не на Украине, а в соседней стране. Мы не собираемся делать это на территории Украины», – заявил политик на пресс-конференции в Испании. Он подчеркнул, что это будет важная миссия «на уровне конфликта».

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение, начали вводить масштабные антироссийские санкции и оказывать военную помощь киевским властям.