В Евросоюзе 13 стран оказались отрезаны от поставок российского газа

13 стран — членов Евросоюза не получают российский газ или получают его в ограниченном объеме, заявила замглавы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спикера, риск перебоев в поставках топлива значительный и продолжает усиливаться.

Резкое подорожание топлива в Европе наблюдается после объявления «Газпромом» об остановке прокачки газа по «Северному потоку» на время плановых ремонтных работ на компрессорной станции «Портовая».