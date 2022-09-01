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Ру Тат
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Экономика
1 сентября 2022  11:59

В Евросоюзе 13 стран оказались отрезаны от поставок российского газа

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13 стран — членов Евросоюза не получают российский газ или получают его в ограниченном объеме, заявила замглавы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спикера, риск перебоев в поставках топлива значительный и продолжает усиливаться.

Резкое подорожание топлива в Европе наблюдается после объявления «Газпромом» об остановке прокачки газа по «Северному потоку» на время плановых ремонтных работ на компрессорной станции «Портовая».

#поставки газа #евросоюз #Северный поток
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