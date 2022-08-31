Цена газа в Европе превысила 2900 долларов после остановки поставок по «Северному потоку»

В Европе биржевая цена природного газа после остановки поставок по трубопроводу «Северный поток» превысила 2900 долларов за 1 тыс. куб. метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к 9.43 по московскому времени выросла с 269 евро за 1 МВт·ч до 281 евро. Это примерно соответствует 2954,5 доллара за 1 тыс. куб. метров. Впрочем, к 10.29 она снизилась до 274,94 евро.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что поставки газа по «Северному потоку» прекратились на три дня. «Газпром» объяснил это необходимостью планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». За время приостановки трубопровода Европа не получит около 100 млн куб. метров газа.

До этого Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не использует нефть и газ в качестве оружия политической борьбы. По его мнению, в проблемах с поставками виноваты только антироссийские санкции, которые мешают ремонту оборудования и его возврату к месту эксплуатации.