В Евролиге провал, пошел за большим рублем в Питер: почему Димитриевича не будет в УНИКСе

Вчера стало известно, что бывший разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич подписал контракт с «Зенитом». Почему македонец не вернулся в Казань после своего фиаско в Милане, как обстоят дела у «бело-зеленых» с составом и для чего петербуржцам понадобился пятый разыгрывающий – разбирался «ТИ-Спорт».





Ненад Димитриевич не вернется в УНИКС, как этого ждали многие фанаты клуба

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Димитриевич отправится на берега Невы?

Наверняка с начала лета многие болельщики отечественного баскетбола ожидают интересных подписаний в Единой лиге ВТБ. Либо возвращения каких-нибудь игроков из-за рубежа. Например, разыгрывающего Ненада Димитриевича.

Думаем, не стоит напоминать, насколько его фигура была значимой для УНИКСа. И как у казанцев порушилась игра с уходом главного дирижера и лидера. При этом в миланской «Олимпии» у Нено дела не задались, а еще испортились отношения с главным тренером итальянской команды Этторе Мессиной. В связи с этим фанаты казанского клуба затаили дыхание в ожидании возможного возвращения Ненада в столицу Татарстана.

Надежды, однако, рушатся. Поначалу сообщалось, что Димитриевич уйдет в ЦСКА (о чем мы писали). А теперь СМИ сообщают, что македонец уже подписал контракт с «Зенитом». Как написал инсайдер Андреа Кальцоне, в Северной столице Ненад будет получать 1,5 млн евро в год, а соглашение будет действовать два года. «Милан» же выплатит игроку 500 тыс. евро за преждевременное расторжение контракта.

Евгений Богачев: «У нас в УНИКСе ни одного игрока нет, который миллион бы получал» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Димитриевич – предатель? Или у УНИКСа не хватило денег?

Самый первый вопрос: почему Димитриевич не возвращается в УНИКС? Как объяснил «ТИ-Спорту» президент УНИКСа Евгений Богачев, вопрос в деньгах.

«Хотелось бы, чтобы он у нас был. К нему хорошее отношение, у него сын родился в Казани. Видимо, вопрос в деньгах. Мессина, конечно, ему мало давал играть в «Олимпии». Видимо, «Зенит» перекупил. У нас в УНИКСе ни одного игрока нет, который миллион бы получал. У нас он тоже первый год не показал себя, но когда мы заняли первое место, его роль была значительна в финалах. Публика была в восторге. К нему отношение было здесь очень теплое, дружеское. И неоднократно обращались, чтобы он к нам пришел. Но деньги такие невозможно позволить», – объяснил Богачев.

Иудой босс УНИКСа Димитриевича не считает. Потому что в спорте многое решают деньги.

«Спортсмены, они такие. Но что, их за это непатриотами, что ли, считать? Если бы он был русским, можно было бы несколько слов сказать нецензурных. Но оснований, чтобы упрекать его, нет. Может, его жене не нравилась Казань. Хотя наши иностранцы считают, что Казань сегодня не хуже любого европейского города. По досугу, по сфере обслуживания, сфере питания и так далее», – сказал Богачев «ТИ-Спорту».

В любом случае называть Ненада предателем из-за его перехода в «Зенит» не следует. Будем честны: у петербуржцев, за которыми стоит «Газпром», финансовых возможностей куда больше. Они могут себе позволить устраивать масштабные закупки и потом расторгать контракты с новичками спустя несколько месяцев. Как было с Омари Спелманном, которого «погнали» уже спустя шесть месяцев. УНИКС же – та команда, которая больше живет по средствам. И если бы не титаническая работа Богачева, трудно представить, что «бело-зеленые» входили бы в «большую четверку».

Велимир Перасович в свое время строил всю игру через Димитриевича Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А что у УНИКСа с разыгрывающими?

В любом случае Димитриевич помог бы сейчас казанскому клубу. Дело даже не в том, что Велимир Перасович строил через него всю игру в свое время. И что Ненад включал «режим волшебника» в тяжелых матчах и решал исход. Есть еще одна важная причина – в УНИКСе имеется лишь один разыгрывающий, это сейчас самая слабая позиция в команде. И была таковой еще по ходу сезона, поскольку после ухода Ненада на ней не было такого же «мозга».

Этим летом казанцы расстались с Александром Платуновым и Маркусом Кином, а по ходу сезона с Тони Тейлором. Единственный разыгрывающий в УНИКСе сейчас – Пэрис Ли, приобретенный у клуба Евролиги «Асвела». Мы о нем сообщали, говоря, что он хорош своей скоростью и чуйкой на мяч, а также лидерскими качествами. Но даже при том, что Ли уже состоявшийся топ-игрок, нельзя ожидать, что он один сделает погоду. У всех топ-клубов Единой лиги ВТБ в составе как минимум два-три качественных разыгрывающих. Например, у ЦСКА в минувшем сезоне играли Мело Тримбл, Каспер Уэйр и Алекса Аврамович – одно время сильнейшее трио России. Поэтому возвращение Димитриевича в УНИКС было бы не просто усилением скамейки, а заявкой на чемпионство.

Да и на внутреннем рынке уже не получится найти классного разыгрывающего. Например, УНИКС интересовался Даниилом Касаткиным, но он сейчас находится под арестом во Франции. Также можно было бы рассмотреть Макара Коновалова и Тимофея Герасимова, которым мы посвящали материал и объясняли, почему они подойдут УНИКСу. Но первый уже перешел в «Локомотив-Кубань», а второй пополнил «Уралмаш». Скорее всего, казанцы будут поглядывать на Запад, откуда как раз и привезли Пэриса Ли.

СМИ сообщают, что контракт с Ксавьером Муном «Зенит» продлевать не будет, поскольку не готов долго ждать его возвращения в полноценную игру после травмы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зачем «Зениту» понадобился пятый разыгрывающий?

С Казанью разобрались. А для чего македонец нужен на берегах Невы? В клубе уже есть четыре разыгрывающих: Фрейзер Трент, Ксавьер Мун, Александр Щербенев и Алексей Швед.

На самом деле, все логично. Дело в том, что Мун половину минувшего сезона пропустил из-за травмы и сможет полноценно играть лишь в ноябре-декабре. Поэтому неизвестно, в каких кондициях американец «вкатится» в новый сезон. А СМИ сообщают, что контракт с Ксавьером продлевать не будут, поскольку не готовы ждать его возвращения так долго и рассматривают другие кандидатуры на эту позицию.

Щербенев же скорее резервист – в прошлом сезоне он отыграл в среднем всего 09:32 минуты в 37 играх. Поэтому и получается, что в полной мере «Зенит» может рассчитывать лишь на Фрейзера и Шведа. И то на россиянина с натяжкой, поскольку он уже возрастной – 36 лет. И пятую игру с ЦСКА в финальной серии (62:85) он пропустил из-за повреждения.

Тогда другой вопрос: чем Димитриевич сильнее Трента и Алексея? Для ответа сравним статистику Ненада в УНИКСе с цифрами разыгрывающих «Зенита». Результаты Димитриевича в «Олимпии» затрагивать не будем, поскольку там уровень соревнований, будет откровенны, совсем другой. Да и в Италии Ненад был далеко не на первых ролях.

В УНИКСе Димитриевич буквально феерил во многом из-за того, что был примой Фото: © unics.ru

По трехочковым македонец превосходит Шведа (1,9 против 1,5), но уступает американцу (2,1). Зато по подборам Ненад лучше всех – 3,6 против 2,4 у Фрейзера и 2,2 у Шведа. А также Димитриевич лидирует по передачам – 6,9 против 4,2 и 5,1. При этом важно учитывать, что Швед играл за «Зенит» лишь полсезона – с зимы. Если говорить об очках в общей сумме, то тут Ненад лидирует с отрывом – 18,6 против 11,9 у Трента и 9,0 у Шведа.

Если отойти от цифр и поговорить лишь об игровых качествах, то картина получается следующая. Фрейзер больше заточен на защиту: пободаться, подобрать, попрессинговать. Но в то же время он резок в атаке и хорош в работе с мячом. Швед же классический снайпер. Он один из тех баскетболистов, кто сохраняет голову холодной в критических ситуациях и может взять игру на себя, начав колотить «трешки». А Димитриевич скорее плеймейкер, он отлично видит площадку и руководит движением мяча в атаке. Может тоже включать режим «тащера» и колотить трехочковые, но не так, как Алексей Швед в своем праймовом состоянии.

Понятно, что «Зенит» выиграет, подписав Димитриевича. Вопрос лишь в том, покажет ли Ненад такой же уровень в Санкт-Петербурге, каким изумлял всех в Казани. В УНИКСе он буквально феерил во многом из-за того, что был примой, вся игра шла через него. А в «Зените» он станет, скорее, одним из лидеров, нежели первым номером команды.