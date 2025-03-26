УНИКС потерял разыгрывающих перед плей-офф: кто кроме Димитриевича может усилить Казань?

УНИКС перед этапом плей-офф Единой лиги ВТБ остался без разыгрывающих. Тони Тейлор и Александр Платунов выбыли из-за травм на неопределенный срок. Приобрести кого-то у топ-команд чемпионата вряд ли выйдет, поскольку перед плей-офф клубы не станут расставаться со своими игроками. Как УНИКС будет латать ослабшую позицию - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: unics.ru

УНИКС лишился всех разыгрывающих

Прямой сейчас УНИКС страдает сильнее всего за нынешний сезон от кадрового голода. Дело в том, что казанцы лишились сразу двух ключевых игроков. Форвард Джален Рейнольдс и разыгрывающий Тони Тейлор выбыли из-за травм. А в придачу в лазарет отправился и партнер Тейлора по позиции Александр Платунов.

Без Рейнольдса команда более-менее обходится. Все-таки у клуба на его позицию есть Исмаэль Бако, Девон Акун-Перселл и другие форварды. А с разыгрывающими – беда. УНИКС лишился всех игроков этого амплуа. Причем сроки возвращения Тейлора и Платунов пока не известны.

Американец не играет с 5 февраля, когда УНИКС победил «Парму» (93:92). Причем Тони приехал с командой на вчерашнюю игру с «Автодором» (72:71), но так и не вышел на паркет. Александр же свою последнюю игру провел 8 марта с «Пармой» (89:71). По информации СМИ, в этом сезоне он уже не будет играть, поскольку его травма серьезная.

В таком случае казанцам срочно нужны усиления перед плей-офф. Какие есть кандидаты?

Фото: vtb-league.com

Возвращение Димитриевича ждать не стоит

На фоне последних слухов наверняка все ждут, что в Казань вернется Ненад Димитриевич. Македонец, как сообщают СМИ, ведет переговоры по расторжению контракта с миланской «Олимпией». Однако шансы на его возвращение все же призрачные.

Как говорил президент УНИКСа Евгений Богачев корреспонденту «ТИ-Спорта», «бело-зеленые» рассчитывают вернуть Димитриевича, но мешает действующий контракт и желание Ненада выступать в Евролиге.

«У него здесь в Казани и ребенок родился, сын. И всем, в том числе жене, здесь нравится. Он душой-то к нам расположен, но из-за отсутствия Евролиги не готов пока. У него же еще и контракт на следующий год рассчитан. Плюс у нас не так много дней осталось для консультаций – уже 13 апреля заканчиваются переходы», – сказал Богачев.

Да, возможно, Ненад и не прочь вернуться в Казань. Но ключевая причина, по которой он ушел – Евролига. Пока наши клубы туда не вернутся, ожидать возвращения Димитриевича в УНИКС не стоит.

Что касается закупки на внутреннем рынке, то тут тоже не все так просто. Перед плей-офф приобрести лидеров у конкурентов практически нереально ни за какие деньги. Команды в преддверии самых ответственных матчей не будут расставаться со своими игроками. В связи с этим нужно искать разыгрывающих в тех клубах, которые в плей-офф не попадут.

Фото: mbabasket.pro

Казанцам стоит присмотреться к Коновалову и Герасимову

В итоге наиболее подходящими кандидатами являются лишь два игрока. Это Макар Коновалов из МБА-МАИ и Тимофей Герасимов из «Енисея». Но почему именно они?

Тут стоит сказать о качествах, которыми должен обладать разыгрывающий. В первую очередь это дриблинг и бросок. Игроку этого амплуа нужно быстро доставить мяч из своей зоны в чужую за восемь секунд, для чего нужна хорошая техника. К примеру, тот же Димитриевич за счет вышеуказанных навыков был лидером УНИКСа и порой решал исходы матчей.

Возвращаемся к Коновалову и Герасимову. Скорее всего МБА-МАИ и «Енисей» в плей-офф не смогут пробиться. Сейчас они идут на девятом и десятом месте в таблице Единой лиги ВТБ, соответственно. Значит, приобрести их будет проще, чем у конкурентов.

Для Коновалова нынешний сезон в московском клубе – прорывной. Он второй по средним набранным очкам в своей команде (10,4) после Андрея Зубкова (14,6). В дебютном сезоне за МБА-МАИ, 2022/23, он вышел со своей командой в плей-офф и был ее лидером. Сейчас же он тоже хорошо выступает, ему доверяет главный тренер Василий Карасев. На его стороне хорошая техника – он прекрасно перекладывает мяч с руки на руку, проходит под кольцо. Не исключено, что с сильными партнерами он может раскрыться еще лучше.

Герасимов так же обладает лидерскими качествами. У него отличный дриблинг и бросок, на который его часто выводят партнеры. В среднем он набирает 14,4 очка за матч, что является лучшим показателем в его команде. Достаточно вспомнить игру с «Пармой» (79:73), которую по большому счету Герасимов вытащил на своих плечах. Так, разыгрывающий в том матче заработал 20 очков, причем он зарабатывал баллы в то время, когда команда уступала в счете.

Такая инициатива со стороны игрока придала команде эмоциональный буст, из-за чего они и сумели победить. Ну и следует вспомнить игру «Енисея» с «Пари НН» (88:77). В той встрече Тимофей разыгрался и заработал 34 очка. Таким образом, он стал 11-м российским игроком, кто набрал 30 и больше баллов за одну встречу в Единой лиге ВТБ. И еще один важный момент: Тимофей в этом сезоне заряжен после прошлогоднего пребывания на скамейке «Зенита». Он мотивирован и хочет многое доказать.

Объединяет обоих игроков то, что они выступают за сборную России. И УНИКСу они бы подошли. Коновалов и Герасимов – одни из лучших дриблеров в Единой лиге ВТБ, отлично бросают. В Казани, кстати, с этим аспектом проблемы. «Бело-зеленые» часто выводят на трехочковый бросок Андрея Лопатина, Акун-Перселла или Рейнольдса. Но их реализация, скажем прямо, оставляет желать лучшего. У Лопатина в среднем залетает лишь 1,1 из 2,9 (38,6%), у Акун-Перселла - 1,9 из 5,8 (33,3%), а у Рейнольдса – даже одного нет, 0,9 из 2,6 (35,1%).

Конечно, УНИКС будет смотреть и в сторону Европы. Коновалов и Герасимов – отличные разыгрывающие, но все же они скорее не игроки чемпионских команд, а, грубо выражаясь, очень хорошая затычка для ослабших позиций. На международном рынке казанцы будут искать игрока именно для повышения качества состава. Но, опять же, в разгар сезона, перед плей-офф, урвать хорошего разыгрывающего почти невозможно. Оттого приобретение Макара или Тимофея выглядит «рабочим» вариантом для команды Велимира Перасовича.

Фото на анонсе: unics.ru